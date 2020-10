Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela afirma sambata, intr-o postare pe Facebook referitoare la incidentele violente in care au fost implicati jandarmi si suporteri cu o zi in urma, la metrou, ca autoritatile nu vor permite ca aceste grupari violente sa puna stapanirea pe strazi, pe fenomenul sportiv.

- Jandarmii au fost nevoiti sa intervina rapid si ferm pentru a extrage suporterii din garnitura de metrou aflata in statia Stefan cel Mare, pentru a proteja ceilalti calatori, a explicat, vineri, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, intr-o declaratie de presa, informeaza Agerpres.

- Asociatia Stelistilor 1947 sustine, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca jandarmii au dat cu gaze lacrimogene la metrou si a scos cu forta suporterii, care au fost pusi la podea si loviti in timp ce erau jos."Jandarmeria face, din nou, ABUZURI! Dragostea pentru culori nu are limite. Neavand…

- Asociatia Stelistilor 1947 sustine, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca jandarmii au dat cu gaze lacrimogene la metrou si a scos cu forta suporterii, care au fost pusi la podea si loviti in timp ce erau jos.

- Galeriile echipelor de fotbal Steaua si Dinamo s-au ciocnit la metrou, vineri seara, inaintea meciului din Stefan cel Mare, Steaua-Dinamo „, Circa 100 de suporteri ai echipelor CSA Steaua si Dinamo 2 s-au confruntat la metrou, vineri inaintea partidei, care s-a incheiat cu scorul de 3-1 pentru formatia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat ca a semnat marți, ordinul pentru inființarea Direcției pentru Siguranța Școlara in cadrul Poliției Romane. Aceasta va avea ca obiectiv combaterea infracționalitații și violenței in școli și in vecinatatea acestora, informeaza Agerpres. Politia Siguranta Scolara…

- "In sedinta de Guvern de aseara au fost aprobate, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne si Autoritatii Electorale Permanente, primele acte normative referitoare la desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, si anume hotararea de guvern privind stabilirea datei…

- Poliția Capitalei s-a autosesizat cu privire la savarșirea infracțiunii de incitare la ura sau discriminare, in urma unei postari pe o rețea de socializare, in care un barbat il amenința pe ministrul de Interne Marcel Vela. Autorul filmarii este Viorel Gongoi, in varsta de 69 de ani, care, potrivit…