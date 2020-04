Stiri pe aceeasi tema

- Adeverinta de la angajator si declaratia pe propria raspundere pentru a putea circula in Romania – modele. DESCARCA document Marcel Vela, Ministrul de Interne, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa restricțiile de circulație anunțate de ministrul de Interne, Marcel Vela, ca „are o reținere” , motiv pentru care el „ar fi fost mai drastic”, Romania avand in vedere și ce se intampla in Italia.„E un ordin militar care o sa apara…

- Ziarul Unirea Se inchid granițele pentru straini! Țara noastra interzice accesul acestora in țara. Care sunt condițiile și excepțiile Se inchid granițele pentru straini! Țara noastra interzice accesul acestora in țara. Care sunt condițiile și excepțiile In urma cu puțin timp, Ministrul de Interne, Marcel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta noi masuri care au ca scop reducerea raspandirii coronavirusului in Romania. Acesta a anunțat ca a emis ordonanța militara numarul 2 privind limitarea raspandirii COVID 19. Acesta anunțat ca se suspenda activitatea de medicina dentara , inchiderea…

- Peste o suta de romani sunt blocați in Barcelona, dupa ce au incercat sa ajunga in țara, cu escala, din mai multe insule spaniole. Ar fi avut zbor astazi spre Romania, din Spania. Inapoi nu se mai pot intoarce, iar avionul nu mai pleaca. Oamenii spun ca totul este inchis in aeroport și au la dispoziție…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anuntat, marti seara, inchiderea tuturor restaurantelor, barurilor, cinematografelor, fast food-urilor, dar si supendarea zborurilor intre Romania si Spania, precum si suspendarea tuturor activitatilor culturale, religioase si sportive: ???? Se inchid restaurantele…

- De maine sunt suspendate toate cursele rutiere spre si dinspre Italia. Ministrul de interne, Marcel Vela: „Se aproba suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, regulate speciale si ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatoriii de transport…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut, duminica seara, un apel la responsibilitate catre toti cei care intra in Romania, sa declare adevarul privind zonele de unde vin in tara, pentru a nu-si imbolnavi rudele si pe cei dragi. I plus, Vela a anuntat ca vor exista controale ”in cascada”.