Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a fost criticat in spatiul public pentru protocolul MAI-Biserica Ortodoxa care permite politistilor sa imparta Lumina pe strada. Ministrul de Interne este un om credincios, dovada fiind declaratiile sale date de-a lungul anilor. In 2011, Vela a spus ca i-ar fi placut sa fie staretul unei…

- Marcel Vela este in centrul atentiei, pentru protocolul dintre MAI si Biserica Ortodoxa, care permite politistilor sa imparta Lumina pe strada de Inviere. In 2011, actualul ministru de Interne spunea ca i-ar fi placut sa fie staret, iar presa a consemnat de-a lungul timpului si alte legaturi ale lui…

- "In mod cert, relaxarea restricțiilor este extrem de periculoasa din perspectiva sanatații publice și – dupa toate previziunile – ar avea drept consecința o creștere drastica a numarului de infecții și decese. De asemenea, acordul dintre MAI și BOR ar diminua eforturile din ultimele luni ale unei…

- *Prescura va fi distribuita vineri si sambata; credinciosii vor trece pe declaratie numele bisericii din zona Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste.”Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Ministerul de Interne si Patriarhia Romana au semnat un acord privind o colaborare de sarbatorile pascale. Potrivit acestuia, angajații MAI vor contribui, alaturi de clerici și voluntari, la distribuirea Paștilor și a Luminii Sfinte adusa de la Ierusalim, sambata seara. Ministrul de Interne, Marcel…

- Ministerul de Interne va permite deplasarea credincioșilor pentru distribuirea “Paștilor” vineri și sambata, dupa un program, in locuri special amenajate, in afara bisericilor, ca la magazine. Lumina va fi adusa de catre patrulele de polițiști in Noaptea de Inviere. Ministrul Afacerilor Interne a susținut…

- Poliția Argeș. Prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulație ale permisului de conducere. ”La nivelul parchetelor, in cauzele in care anterior instituirii starii de urgența prin ordonanța a procurorului a fost disjunsa prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulație ale permisului…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, sustin o declaratie de presa incepand cu ora 20:00. Libertatea va transmite live text declaratiile de presa.UPDATE 18.25 - Ministerul de Interne a anunțat ca declarațiile de presa se amana pentru ora 20.00.Anuntul…