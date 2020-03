Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut, duminica seara, un apel la responsibilitate catre toti cei care intra in Romania, sa declare adevarul privind zonele de unde vin in tara, pentru a nu-si imbolnavi rudele si pe cei dragi. In plus, Vela a anuntat ca vor exista controale „in cascada”.

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- Doi vanzatori din județul Neamț, care nu au respectat regimul de izolare la domiciliu, dupa ce s-au intors din China, risca inchisoarea, a declarat, luni seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, potrivit news.ro.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni seara, intr-o conferința…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, vineri, ca s-au facut in minister cheltuieli pe care nu le considera justificate, asta in conditiile in care era necesara dotarea politistilor. Vela a vorbit despre cumpararea unui BMW seria 7, cumparat din banii politistilor, care a fost facut cadou la…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca toți cetațenii care vor avea carți electronice de identitate nu vor mai sta la cozi ale ghișee MAI. Mai mult, acestea vor putea fi folosite pentru a solicita diverse acte de la stat și vor conține și date privind asigurarea de sanatate a posesorilor.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din minister, inclusiv Politia si Jandarmeria. El a declarat, astazi, ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala. Ministrul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța ca schimbarile promise in Ministerul de Interne vor avea loc indiferent de cine se opune. Vela spune ca daca sistemul nu se schimba, romanii vor muri din cauze stupide și in urmatorii 30 de ani. "Așa cum vedeți și cum au observat și cetațenii, in anul…