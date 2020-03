Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri, ca a dispus sefului Politiei Romane sa faca o verificare privind modul in care s-a actionat in cazul fostului ministru al Sanatatii Sorina Pintea, care a fost dusa cu catuse, in urma cu o zi, la o unitate medicala din reteaua MAI, pentru un consult de specialitate.



"Pentru a clarifica ceea ce s-a intamplat aseara, am dispus sefului Politiei Romane sa faca o verificare pentru modul de actiune a politistilor in acest caz. Totodata, astazi am dispus si Directiei Medicale sa faca un control la tot ceea ce tine…