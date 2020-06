Potrivit ministrului, in prezent, in Romania se intervine in zece judete unde sunt inundatii si ca prioritatea o reprezinta salvarea vietilor omenesti si limitarea pagubelor materiale. Intrebat de jurnalisti ce a vazut in zonele afectate de inundatii, ministrul a precizat ca se face tot posibilul pentru ca pagubele materiale sa fie limitate și totodata, se dorește protejarea persoanelor aflate in zonele negre. “Am vazut raul Timis care a depasit cotele de inundatie, a avut in aceste momente un debit foarte mare, au fost inundate unele locuinte, au fost inundate terenuri agricole. In acest moment…