Marcel Vela râvnește la șefia Senatului Actualul ministru de Interne, Marcel Vela, a obținut un al doilea mandat de senator PNL la Caraș Severin, dar șansele sunt minime ca sa mai ramana la conducerea acestui minister. Ca atare, potrivit informațiilor noastre, acesta face presiuni la conducerea PNL, și nu numai, ca sa fie nominalizat pentru șefia Senatului pe care și-o mai dorește și Alina Gorghiu. Deocamdata, inca nu se știe carui partid din noua coaliție rezultata dupa alegerile din 6 decembrie 2020 ii va reveni conducerea Senatului. The post Marcel Vela ravnește la șefia Senatului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

