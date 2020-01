Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca a deranjat ”baieții deștepți” din zona ministerului care au relansat in spațiul public atacuri la adresa sa, ”reincalzind o ciorba mai veche” privind presupusa sa colaborare cu Securitatea.

- ”Observ ca in aceste zile este o efervescența crescuta a atacurilor la adresa mea, deranjand probabil prea tare lumea ,,baieților deștepți" din zona Ministerului Afacerilor Interne. Sa nu uitam ca MAI are un buget total de aproximativ 4 miliarde de euro și un ministru nou, venit din provincie, fara…

- Intr-o fișa care circula intens pe rețelele de socializare scrie ca dupa ce a terminat liceul, Marcel Vela a fost „agent incasator” și pentru ca era „manat de sentimente patriotice”, a fost recrutat ca informator in 1987 (facsimil mai jos). Potrivit documentului care circula online, Vela și-ar fi…

- Cunoscuta creatoare de moda Dana Budeanu reacționeaza la schimbul dur de replici dintre ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarul de stat Raed Arafat, din cadrul videoconferinței de marți. Dupa ce Vela l-a intrebat pe fondatorul SMURD 'Ce-ati facut 20 de ani?', Dana Budeanu il pune la punct…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a scris pe Facebook, ca nu a existat „o cearta” cu ministrul de Interne, Marcel Vela, in timpul videoconferinței de marți, ci „o situație generata de lipsa unor informații complete”.„Nu a fost o cearta in cadrul videoconferinței,…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat ca ii e greu sa spuna daca are incredere in Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, deoarece in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au „dezamagit un pic". „Nu am declarat niciunde ca vreau sa-l schimb. Bine, nici domnia sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța zero clemența fața de polițiștii care au legaturi cu lumea interlopa. Vela a comandat de curand controale in toate inspectoratele de poliție și spune ca toți polițiștii care nu iși fac meseria corect vor fi dați pe mainile organelor competente. Același ministru…

- Cei 52 de membri ai echipei de cautare din Romania, care au plecat spre Albania, in sprijinul autoritaților, dupa cutremurul in urma caruia au murit 14 oameni,sunt printre puținii acreditați ONU pentru astfel de misiuni, a declarat, la plecarea de pe Aeroportul Henri Coanda, ministrul de Interne…