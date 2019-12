Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o adresa trimisa de Directia de trafic din cadrul Ministerului Transporturilor catre Regionala CFR se precizeaza ca: „Incepand cu data de 15 decembrie 2019, CFR Calatori va continua activitatea de operare a trenurilor pe Oravita-Anina. In conformitate cu planul de mers 2019/2020, pe…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca va demara o ancheta pentru a afla cine s-a opus desecretizarii comunicatiilor Jandarmeriei din...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, se ține de cuvant. L-a pus pe liber pe unul dintre greii din Ministerul de Interne, instalat in funcție in Guvernul Dancila.Marcel Vela a decis sa-l „execute” pe greul care primea și salariu, dar și o pensie de 13.000 de lei. Citește AICI cine e greul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca asteapta, din partea Jandarmeriei, pana vineri seara, depunerea la dosarul procurorilor a comunicatiilor realizate prin statii de catre jandarmi in seara zilei de 10 august 2018. ‘Pana in aceasta seara, astept o solutie finala si anuntul ca s-a…

- Ziarul Unirea Ministrul de Interne, ULTIMATUM Jandarmeriei: Desecretizarea convorbirilor din 10 august pana luni sau consecintele vor fi pe masura Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, spune ca pana vineri dupa-amiaza, convorbirile purtate de Jandarmeria Bucuresti in 10 august 2018, cand a avut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca de saptamana viitoare seful sau de cabinet va fi Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba. Vela a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a incercat sa aduca in echipa lui oameni cu care…

- Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs pe DN1B, la intrare in localitatea Fantinele, unde o cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri din raportul Jandarmeriei, desecretizat de ministrul Marcel Vela: Ce i-a panicat pe jandarmi la 10 august…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT, pentru a fi folosit in ancheta care are loc in urma plangerilor depuse de persoane implicate, mentioneaza agerpres.ro.Vela a precizat ca joi dimineata…