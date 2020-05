Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela este cel mai vizibil ministru, in momentul de fața, din guvernul condus de Ludovic Orban. In ultimele zile a aparut zvonul ca ministrul de Interne ar putea candida din partea PNL la Primaria București, deși liberalii anunțasera ca Nicușor Dan este omul pe care il arunca in lupta cu Gabriela…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca cele doua testari in masa pentru coronavirus pe c are le deruleaza Primaria Capitalei in aceasta perioada sunt ”o cheltuiala inutila a banului public”. ”Daca vrea sa faca ceva pentru protectia bucurestenilor, Gabriela…

- Ipoteza șoc in batalia pentru București. Nicușor Dan nu va fi candidatul unic susținut de PNL, este opinia analistului Ion Cristoiu, care spune ca nu a crezut niciodata anunțul facut de Ludovic Orban de sprijin pentru Nicușor Dan in cursa pentru Primaria Capitalei. ”In acest moment nu exista niciun…

- Candidatul independent, Nicușor Dan, a obținut susținerea PNL pentru o candidatura la Primaria Capitalei. Anunțul a fost facut de președintele PNL, Ludovic Orban. Cei doi au avut marți o întâlnire în urma careia au batut palma pentru o susținere.Citește continuarea pe Digi24.

- Liberalii au decis sa-l susțina pe Nicușor Dan la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei. Liderul PNL Ludovic Orban a explicat joi ca doar așa au liberalii siguranța ca poate fi invins candidatul PSD, actualul primar general Gabriela Firea. Dupa anunțurile oficiale, secretarul general…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, joi, ca liberalii il vor sustine pe Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei, acesta fiind considerat omul cu cele mai mari sanse sa o infranga pe Gabriela Firea

- ​​Nicușor Dan ar urma sa fie susținut de PNL la Primaria Capitalei, potrivit unor surse politice, acesta fiind primul pas concret pentru stabilirea unui candidat unic al opoziției. Nicușor Dan a avut în aceasta saptamâna o întâlnire cu Ludovic Orban. Susținut…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…