Marcel Vela, noul ministru al Afacerilor Interne, anunţă sancţiuni în cazul Caracal şi declară "război total" clanurilor mafiote "La Ministerul Afacerilor Interne este un nou inceput. Aș dori sa mulțumesc domnului prim-ministru și domnului președinte pentru nominalizare și susținerea de a fi in aceasta nobila misiune de ministru, in slujba poporului (...) Imi doresc sa fie toți angajații Ministerului Afacerilor Interne in slujba poporului cu zero politizare, maxima profesionalizare, cu declararea unui razboi total impotriva fenomenului criminogen infractorilor clanurilor interlope și a tuturor acelora care pun in pericol siguranța viața și bunurile romanilor. Am incredere ca impreuna vom face o lume mai buna și o Romanie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

