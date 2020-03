Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Sorin Roșca Stanescu Se declanșeaza procedurile. Din nou. Și vor dura circa doua saptamani. Dupa care vom afla ce a decis PSD. Cum va proceda cu Guvernul Cițu 1? Se va realiza cvorum cand se va pune problema unui vot final? Sau se repeta istoria care a pus capat, inainte de a se naște, Guvernului The…

- Vocalul polițist Marian Godina celebru pentru cinci eșecuri la rand la examenul de admitere in Academia de Poliție, posteaza pe un tot sindicalist un comentariu la adresa ministrului de interne, Marcel Vela. Deși a obținut de cinci ori pana acum note prea mici pentru a fi admis in Academia de Poliție,…

- Ministrul demis al dezvoltarii, Ion Stefan, si jurnalistul Mugur Ciuvica, au avut un schimb aprins de replici la Antena 3, pe tema grindei care l-a facut celebru pe Ion Stefan. Ion Ștefan a zis ca toate lucrarile efectuate prin PNDL și pentru care au venit cereri de decontare au fost verificate in…

- Polițiștii au facut primele verificari in cazul celui de-al doilea pacient care a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale la Spitalul Floreasca. Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani care, in luna martie 2019, a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o formațiune tumorala…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a luat dur la intrebari pe Raed Arafat, secretarul de stat, in videoconferinta cu prefectii, care a avut loc marti dimineata. Discutia, foarte tensionata dintre cei doi, a pornit de la cazul fetitei din Valcea care nu a putut sa fie preluata de elicopterul SMURD.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a schimbat din funcție, vineri, pe șefii Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Constantin Florea și colonelul Grigore Ciaușescu. La conducere au fost numiți colonelul Bogdan Enescu, in varsta de 46 de ani și cu 23 de ani de activitate in Jandarmerie și colonelul…

- Duminica, la ora 11.00, in centrul orasului Buzau a inceput mitingul pentru sustinerea cercetatorului Costel Vinatoru, demis de ministrul Agriculturii Adrian Oros. Protestul are drept scop inecrcarea de a-l determina pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis…