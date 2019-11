Marcel Vela, ministru Interne, despre polițiștii de la Caracal: SEMNEZ Intrebat despre cei 15 polițiști cercetați disciplinar in cazul de la Caracal, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca va semna masurile propuse in urma anchetei. „Masurile propuse le voi semna", a spus acesta. De asemenea, intrebat despre concediile medicale de care s-ar fi folosit unii dintre polițiștii cercetați, pentru a tergiversa cazul, Vela a spus ca va fi verificat și acest aspect. „Legat de tot ceea ce ați spus dumneavoastra cu concedii medicale și cu tertipuri, ca sa va citez, evident ca nu sunt de acord cu ele și toate posibilele tertipuri vor fi verificate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

