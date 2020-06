Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, intr-o videoconferinta organizata cu prilejul reuniunii informale a Consiliului JAI, ca in special in aceasta perioada in care a inceput relaxarea restrictiilor este necesar ca orice astfel de masura sa fie luata in coordonare cu toate statele…

- "Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde de euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi seara ca a semnat Ordonanța Militara nr.8 in care se introduc anumite excepții de la carantinare si izolare la domiciliu la anumite pentru anumiti lucratori transfrontalieri la anumite puncte de trecere a frontierei cu Ungaria. Vela a spus…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a participat luni, 6 aprilie, la videoconferinta informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene.Pe parcursul videoconferintei a fost dezbatut rolul fortelor armate in sprijinirea…

- Gabriel Oprea, fost vicepremier pe probleme de securitate naționala, a spus la Realitatea PLUS, ca autoritațile au luat masuri foarte bune și necesare in acest„ razboi total atipic impotriva coronavirusului”, care trebuie respectate.„Comitetul Național pentru Situații de Urgența, domnii Marcel…

- Restricții importante introduse de autoritați, printr-o ordonanța militara. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si-a exprimat convingerea ca lupta cu epidemia de coronavirus va fi castigata, el multumind pentru eforturile depuse tuturor celor care isi indeplinesc misiunile in aceasta perioada."Vreau…

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu anunța, la sediul ministerului, noi masuri legate de epidemia de coronavirus, transmite G4Media . Principalele declarații Marcel Vela:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, miercuri, la B1 TV, modalitatea legala in care se va desfașura ședința de joi din parlament, atunci cand deputații și senatorii se vor intruni pentru a da votul pentru Guvernul Cițu."Trebuie avizul DSP și DSU. Secretarul general al Camerei…