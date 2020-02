”Vom investi in toate componentele sistemului de intervenție in situații de urgența pentru ca trebuie și este normal sa luam toate masurile pentru a asigura servicii de calitate pentru cetațeni.”, a declarat ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, vineri, 21 februarie a.c. la ședința de evaluare a activitații desfașurate in anul 2019 de Departamentul pentru Situații de Urgența și structurile subordonate.

Cu aceasta ocazie, ministrul Marcel Vela a subliniat faptul ca toate rezultatele din anul 2019 au fost posibile datorita efortului comun al pompierilor, paramedicilor din MAI, salvamontiștilor,…