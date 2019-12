Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, comisarul Sorin Oara, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziua de Craciun de politistii din Horezu circuland cu o viteza mult peste limita legala. Potrivit unor surse din cadrul IPJ Valcea, comisarul Oara a fost depistat in localitatea…

- DISPUTA… S-au inmultit cazurile de agresiuni impotriva politistilor. Recent, la Valcea, doi politisti au fost batuti de un clan de romi, li s-au luat pistoalele, ba chiar au fost si amenintati cu moartea. Legat de cazul de la Valcea, noul ministru de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca cei doi politisti…

