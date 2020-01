Marcel Vela îşi asumă, cu orice risc, reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne ''Asa cum am anuntat public, cautam cele mai bune solutii pentru ca managementul din minister sa fie guvernat de principiile eficientei si profesionalismului, astfel incat sa le putem oferi cetatenilor un serviciu public performant, asa cum il merita, iar increderea in MAI sa creasca in urmatoarea perioada de evaluare. Desigur, vom lua aceste decizii in urma consultarii cu toti factorii implicati, cu sindicatele reprezentative, cu comandantii si conducatorii tuturor structurilor, cat si cu specialistii din minister, cu toti cei care cunosc problemele arzatoare ale sistemului si caile prin care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

