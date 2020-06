Stiri pe aceeasi tema

- Lugoj: Digul de pe raul Timis s-a rupt ca urmare a viiturii Foto:Adriana Tudose / RRA - Arhiva. Digul de pe râul Timis situat în aval de localitatea Lugoj s-a rupt ca urmare a viiturii produse - informeaza Administratia Nationala Apele Române, într-un comunicat.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, efectueaza o vizita in judetele Caras-Severin si Timis in zonele afectate de inundatii, informeaza MAI. Vela este insotit de secretarul de stat in Ministerul Mediului, Leonard Achiriloaei, directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane", Ervin…

- Ministrul Marcel Vela spune, in Caraș-Severin, ca autoritațile au avut in plan, joi seara, evacuarea a 500 de persoane din cauza inundațiilor. „Riscam sa avem victime. (...) Am trecut cu bine peste aceasta provocare”, a adaugat ministrul.Vela se afla vineri in județul Caraș-Severin, pentru…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din 25 case, 346 curti, 73 beciuri/subsoluri si 11 strazi. In contextul valabilitatii avertizarilor hidrologice COD ROSU de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Bega, Timis si Caras, pentru…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitațiilor abundente, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 25 case, 346 curți, 73 beciuri/subsoluri și 11 strazi, a anunțat in aceasta dimineața IGSU. In contextul valabilitații avertizarilor hidrologice COD ROȘU de inundații pe raurile din bazinele hidrografice…

- ”In urma caderilor masive de apa, pe fondul codului rosu hidrologic de inundatii, raul Bistra a crescut foarte mult si a izolat 4 case in cartierul Ciresa din orasul Otelu Rosu. In cele 4 case se aflau 21 de persoane din care 9 adulti si 12 minori. Persoanele s-au refugiat in 2 din cele 4 case. S-a…

- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…

- Ploile torențiale și vantul care au lovit județele Timiș și Caraș Severin au produs pagube serioase, echipele de intervenție fiind acum pe teren in zonele calamitate. In localitatea Racovița vantul puternic a distrus acoperișurile a patru locuințe, iar un autoturism a fost avariat de bucațile de tabla…