Marcel Vela începe demersurile pentru înfiinţarea Poliţiei Animalelor: "Un pas mic, dar important" "Se vorbește mult in ultima perioada despre Poliția Animalelor. Astazi aleg sa nu va povestesc despre acest demers, ci sa va spun ca #seintampla. Nu vreau sa lansez declarații care sa para ca fiind "populare" pentru dumneavoastra, de aceea voi lasa ca timpul și faptele sa vorbeasca in ceea ce privește o problema extrem de importanta...poate pentru prima data in 30 de ani", scrie Marcel Vela pe Facebook. "Astazi a fost facut un pas mic, dar important, pentru ca imi doresc din tot sufletul sa construim un viitor bun, corect și pentru necuvantatoare. Mulțumesc tuturor organizațiilor și… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

