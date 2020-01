Stiri pe aceeasi tema

- Radu Zamfir, medicul care a supravietuit accidentului aviatic din Apuseni, e favorit pentru a-l inlocui pe Raed Arafat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), insa liberalii ezita sa faca mutarea de teama reactiilor negative din societate, au precizat surse politice pentru „Adevarul”.

- Marcel Vela susține luni, la ora 10, o declarație de presa la sediul Ministerului de Interne. E de așteptat ca ministrul de Interne sa dea detalii despre auditul pe care l-a cerut la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situați de Urgența, condus de Raed Arafat.In timpul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a criticat, marți, ”dezorganizarea evidenta” din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), in cazul fetiței din Valcea care se afla in coma, dar nu a fost preluata la timp de elicopeterul SMURD, reproșandu-i lui Raed Arafat ca nu a facut ”rost de piloți”,…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat ca ii e greu sa spuna daca are incredere in Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, deoarece in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au „dezamagit un pic". „Nu am declarat niciunde ca vreau sa-l schimb. Bine, nici domnia sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, ca in cel mai scurt timp, va avea concluzia auditului de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU , condus de Raed Arafat. Vela a precizat ca evaluarea priveste partea tehnica, fonduri, licitatii desfasurate la IGSU.Insa noul ministru de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intrebat daca a luat vreo decizie in privinta lui Raed Arafat, ca probabil saptamana viitoare va avea concluzia auditului inceput la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) dupa aparitia filmului din Colectiv.