Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a transmis, sambata, romanilor din strainatate sa nu vina in tara de Paste. "Ramaneti acasa, in tarile unde locuiti si faceti acolo sarbatarorile in pace si liniste", a spus el.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca premierul Ludovic Orban și ministrul de Interne, Marcel Vela, transmit un mesaj greșit catre populație, din moment ce toți mininștrii purtau masca de protecție, iar cei doi au ales sa nu se protejeze.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa restricțiile de circulație anunțate de ministrul de Interne, Marcel Vela, ca „are o reținere” , motiv pentru care el „ar fi fost mai drastic”, Romania avand in vedere și ce se intampla in Italia.„E un ordin militar care o sa apara…

- Ziarul Unirea Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este de acord cu blocarea intoarcerii romanilor din Italia: „Nu e normal, nici uman, nici patriotic” Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este de acord cu blocarea intoarcerii romanilor din Italia: „Nu e normal, nici uman, nici patriotic” Dupa ce…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca se bucura ca ministrul de Interne, Marcel Vela, a cerut o ancheta, dupa ce au aparut imagini cu fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, incatusata si spune ca PNL este responsabil, fiind partidul la putere.

- Dupa aproape 200 de accidente in ultimii trei ani, soldate cu 37 de raniți grav, poliția s-a gandit sa regelementeze, in sfarșit, circulația trotinetelor pe drumurile publice. Potrivit ministrului de Intern, Marcel Vela, proiectul supus dezbaterii stabilește norme de conduita obligatorii pentru conducatorii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța ca schimbarile promise in minister vor avea loc indiferent de cine se opune. El a afirmat ca, daca sistemul nu se schimba, romanii vor muri din cauze stupide și in urmatorii 30 de ani. Vela a vorbit și despre posibilitatea infiintarii unei Agentii Nationale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a declarat ca violențelein care sunt implicate in ultima perioada clanurile interlope sunt un rezultatal faptului ca „MAI a intrat cu forta in aceste structuri”.„Ce se intampla in tara este consecinta unei cercetari si amuncii depuse de MAI. Din 4 noiembrie…