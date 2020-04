Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca in momentul de fața se deruleaza cercetari la sediul Primariei Patrauți, localitate aflata in carantina, din care zeci de persoane au plecat spre Cluj, pentru a zbura in Germania la munca. La primarie s-au gasit 102 de adeverințe eliberate de primar:…

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se îmbarca într-o cursa charter spre Germania pentru a lucra în agricultura.…

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Germania pentru a lucra in agricultura, transmite news.ro.Potrivit…

- Deputatul PSD Violeta Radut solicita explicatii din partea autoritatilor dupa ce mii de romani s-au imbulzit pe Aeroportul din Cluj pentru a pleca la munca in strainatate, unii dintre acesti venind chiar din zone carantinate din judetul Suceava."#Romania. #Stare de urgența. Toata populația…

- Adrian Isepciuc, primar al comunei Patrauți, aflata in carantina impreuna cu orașul Suceava și alte 7 localitați invecinate, a eliberat zilele trecute adeverințe prin care oamenii puteau dovedi ca ”nu sunt luați in evidența noastra ca fiind in izolare la domiciliu sau in carantinare instituționala.…

- Mii de romani merg la risc și pleaca sa caștige un salariu bun, la cules de legume in Germania. 700 sute au plecat azi și din Capitala, cu aceeași destinație. La aeroportul din Cluj, parcarea a fost plina, dar s-a respectat distanța.

- Cele doua zboruri charter cu muncitori sezonieri programate vineri pe Aeroportul din Iasi au fost anulate, iar oamenii au plecat deja cu autocarele si microbuzele catre judetele din care au venit.

- Aproape 2.000 de romani au fost ajuns la Cluj-Napoca, in plina stare de urgența, de unde au plecat spre Germania, dupa ce au stat, ore bune, unul langa altul, in parcarea aeroportului. Autoritațile au deschis, deja, un dosar penal, iar Ludovic Orban a cerut demiterea directorului aeroportului. Insa,…