Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca in aceasta saptamana va finaliza planul de reorganizare a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in acest context luand in calcul sa inființeze o noua agenție, cea pentru Situații de Urgența.Afirmația a fost facuta in contextul in care ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, ca Romania are nevoie de piloti, una dintre variantele de a acoperi necesarul fiind, pe langa cea a revenirii in activitate a pilotilor care s-au pensionat, si cea de cooptare a tinerilor intr-o astfel de meserie care ofera…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, ca raportul despre evenimentele de pe 10 august ”e o nenorocire” și a adaugat ca ”politicul" a fost implicat in interventia jandarmilor, fara a da, insa, nume. Invitat la Prima TV, Marcel Vela a fost intrebat cum auajuns jandarmii…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Sunt uimita de faptul ca se discuta, din nou, la doar o luna de guvernare liberala, despre o tentativa de privatizare a sistemului de medicina de urgența din Romania! Este strigator la cer cum se pune iar problema transferarii unui sistem care funcționeaza, și de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca exista un audit la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, si a spus ca "aceasta evaluare este la baza unor decizii care pot sa-l implice" si pe Raed Arafat, seful acestui departament. "Nu…

- Ministrul propus la Afaceri Interne, Marcel Vela, crede ca Orlando Schipu, ofiterul ISU care injura victimele din Colectiv, nu mai are ce cauta in sistemul de salvare, din punct de vedere profesional si uman. Vela considera ca trebuie realizata o analiza in legatura cu ce s-a intamplat acolo.Marcel…