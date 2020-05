Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca romanii au voie sa mearga la munte pentru drumeții, ministrul a declarat, la Antena 3, ca acest lucru va fi permis dupa ce va expira starea de urgența. „Activitațile sportive individuale sunt cele care țin de activitați gen drumeții, alte activitați gen alpinism, mersul cu bicicleta,…

- "Starea de alerta este un tranzit spre starea de normalitate (...) Nu se vor da ordonante de urgenta in perioada starii de alerta. In perioada starii de alerta, asa cum am spus, ea va fi declarata de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta si starea de alerta va fi gestionata…

- "Vor fi toate deplasarile in alta zona, in alta analiza si, probabil sau aproape sigur, nu vor avea nevoie de acele declaratii. Noi ne dorim sa nu aiba nimeni nevoie de declaratii, in ipoteza in care trendul va fi descendent al cazurilor inregistrate in statistica medicala si vom fi inca doua saptamani…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat miercuri seara ca nu este exclusa posibilitatea ca dupa 15 mai, „starea de urgența” sa fie inlocuita cu o „stare de alerta”, in cazul in care se va constata o creștere a numarului de infecții cu Coronavirus. Instituirea starii de alerta ar insemna…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.

- * ORA 14:21 Vela: Starea de urgenta - o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a putea actiona in folosul cetatenilor * ORA 14:18 VIDEO Marcel Vela, apel la calm si solidaritate: Situatia e sub control; nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica …

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Marcel Vela face declarații la sediul Ministerului de Interne. Principalele declarații: Președintele Romaniei a anunțat ca la inceputul saptamanii se va decreta starea de urgența.Am lucrat non stop pentru a transmite astazi domnului…