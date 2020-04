Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre ce ar presupune starea de alerta, dupa 15 mai, atunci cand se termina starea de urgența.

„Ca stare de alerta, ea este implementata conform prevederilor unei OUG din 2004 și se refera la punerea in aplicare a unor planuri de acțiuni și masuri de prevenire, de avertizare a populației, de inlaturare a consecințelor unei situații de urgența, care a produs aceasta necesitate a instituirii starii de alerta. In aceasta situație de stare de alerta, conform ordonanței de care am amintit, Comitetul Național pentru…