Marcel Vela despre noile culori ale masinilor de politie, dotari si motivele acestor schimbari

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat ca politistii vor fi dotati cu mijloace de inregistrare audio-video, pentru a putea fi documentat oficial si eficient contactul unui politist cu cetateanul, un potential infractor sau cu un suspect. El a adaugat ca achizitia de body-cam-uri se va…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit despre relaxarea de dupa 15 iunie, dar și despre prelungirea starii de alerta. Intrebat daca ii este teama de creșterea numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, in aceasta noua etapa de relaxare, dar și daca a observat o scadere a interesului oamenilor…

- Ziarul Unirea Inființarea Poliției Animalelor – Marcel Vela: ”Avem o speranta si va spun ca si o certitudine” Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri seara, ca exista deja o certitudine in privinta infiintarii Politiei animalelor si ca aceasta ar urma sa functioneze in cadrul structurilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, vineri seara, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, ca "batalia" cu noul coronavirus nu a fost castigata inca si depinde de comportamentul fiecaruia cat de aproape este momentul revenirii la o viata normala.Vezi și: OFICIAL - Noile…

- Cozi uriașe la punctele de frontiera din țara, in ultimele 24 de ore, aproape 27.000 de persoane au intrat in Romania. Nu au lipsit nici incidentele, iar polițiștii au dat amenzi in valoare de peste 24.000 lei, se arata in comunicatul transmis de Poliția de Frontiera.In ultimele 24 de ore, prin punctele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a evidentiat in ultimele luni prin mai multe decizii controversate, dar si prin faptul ca s-a pozitionat de mai multe ori altfel decat premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca setul de masuri care vor intra in vigoare din 15 mai, odata cu starea de alerta in Romania, va fi inainte supus unei dezbateri publice. Noile reguli vor fi publicate pe site-ul MAI, posibil chiar vineri seara.

- Ministrul de Interne a facut noi precizari cu privire la declarațiile pe propria raspundere necesare dupa data de 15 mai. Marcel Vela spune ca se ia in calcul renunțarea la delimitarea clara a unitaților administrativ teritoriale și introducerea in declarație a scopului precis pentru deplasare.