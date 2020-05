Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, duminica seara, ca lista cu masuri pentru prima etapa de relaxare va fi finalizata din punct de vedere juridic, dezbatuta si apoi aprobata in urmatoarea saptamana. Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook, ministrul a precizat ca oricine doreste…

- Premierul a declarat ca se pot face deplasari in afara localitații, dupa data de 15 mai, doar pentru anumite motive, destul de stricte – interes de serviciu, la rude sau munci agricole, posibilitați care sunt și acum in declarațiile pe propria raspundere. cu cateva ore inainte, ministrul de interne…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis, miercuri, ca starea de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta la nivel national. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Realitatea Plus, ca scopul unei astfel de decizii este de a proteja sanatatea publica,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se analizeaza o “relaxare” a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineața, cand și magazinele sunt igienizate, dar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, daca exista probleme pe zona de autoturisme la punctul de trecere a frontierei Nadlac I, o sa se gaseasca solutii sa se bifurce traficul. “Daca exista probleme pe zona de autoturisme pe Nadlac I, o sa gasim solutii sa bifurcam traficul si acolo,…

- Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gadea pe de Facebook, scrie evz.ro : „Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Vocalul polițist Marian Godina celebru pentru cinci eșecuri la rand la examenul de admitere in Academia de Poliție, posteaza pe un tot sindicalist un comentariu la adresa ministrului de interne, Marcel Vela. Deși a obținut de cinci ori pana acum note prea mici pentru a fi admis in Academia de Poliție,…