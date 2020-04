Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca in cadrul grupurilor de specialiști sunt analizate toate scenariile. Pentru moment, Bucureștiul nu se inchide, dar ministrul a explicat ca in funcție de evoluția situației din Capitala decizia s-ar putea schimba, in funcție de recomandarile specialiștilor.

Citește și: Viorica Dancila, apel catre ministrul Educației: Nu se mai poate intarzia in inerție și apatie!

”Nu pot sa spun eu sau Raed Arafat ca vom inchide o localitate sau un județ, nici nu putem spune ca nu vom inchide. Orice vom face pentru a proteja un județ, o localitate…