- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara cine il va in inlocui temporar pe Liviu Vasilescu la conducerea Poliției Romane. Intr-un mesaj transmis presei, Marcel Vela a, in opinia sa demisia lui Liviu Vasilescu din funcția de Inspector General „este decizia corecta, pe care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a laudat, intr-o declaratie la B1 TV, gestul lui Liviu Vasilescu de a se retrage din fruntea Politiei Romane. El a mai precizat ca decizia ca acesta sa se intalneasca cu membri ai clanului Duduianu a fost luata in cadrul unei celule de criza.

- "Este decizia corecta pe care am convenit-o astfel incat imaginea si credibilitatea Politiei Romane sa nu fie afectate sau puse sub semnul intrebarii. In urma discutiei pe care am avut-o cu domnia sa, a achiesat sa se retraga din functia de inspector general, precizand faptul ca ramane si continua…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, face primele precizari dupa retragerea chestorului Liviu Vasilescu din funcția de șef al Poliției Romane. Contactat de STIRIPESURSE.RO, ministrul afirma ca este o decizie luata in urma unei discuții pe care a avut-o cu Vasilescu.„Ați aflat deja astazi…

- Mirițescu a fost șeful poliției din Prahova și in prezent ocupa functia de adjunct al șefului Poliției Naționale. De asemenea, acesta a fost șeful de cabinet al lui Bogdan Despescu, actual secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Citeste si: Seful Politiei Romane a demisionat…

- Sindicatul Europol afirma, referitor la comunicatul prin care IGPR a oferit raspunsuri la intrebari aparute dupa ce seful Politiei Romane, chestorul Liviu Vasilescu, s-a intalnit cu reprezentantii clanului Duduianu, ca prin acesta sunt calomniati politistii "pentru a-l salva pe seful Politiei Romane".…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, secretarul de stat chestor sef de politie Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, chestor principal de politie Liviu Vasilescu, inspectorul general al Politiei de Frontiera, chestor principal de politie Liviu Bute, si directorul Serviciului pentru Interventii…