- Autoritatile dau asigurari ca din 15 iunie va urma o noua etapa de relaxare a masurilor pentru limitarea raspandirii infectiilor cu noul coronavirus. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, ieri, ca a treia etapa va veni cu surprize placute care vor fi bine primite de populatie. In acelasi timp,…

