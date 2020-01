Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, unde a participat la depunerea juramantului noului prefect de Timis, Liliana Onet, ca isi doreste ca in fiecare judet sa existe locuri de aterizare a elicopterelor SMURD atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Vela a mai anuntat…

- Radu Zamfir, medicul care a supravietuit accidentului aviatic din Apuseni, e favorit pentru a-l inlocui pe Raed Arafat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), insa liberalii ezita sa faca mutarea de teama reactiilor negative din societate, au precizat surse politice, potrivit…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a criticat, marți, ”dezorganizarea evidenta” din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), in cazul fetiței din Valcea care se afla in coma, dar nu a fost preluata la timp de elicopeterul SMURD, reproșandu-i lui Raed Arafat ca nu a facut ”rost de piloți”,…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat ca ii e greu sa spuna daca are incredere in Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, deoarece in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au „dezamagit un pic”.

- Jurnalistul Libertații și Gazetei Sporturilor a explicat de ce crede ca ”analiza” conceputa in Ministerul de Interne și ceea ce face ministrul Mircea Vela sunt doar forme de obediența fața de președintele Iohannis și o demonstrație de putere, pentru imagine, a noii puteri.”Președintele Iohannis a spus,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, ca in cel mai scurt timp, va avea concluzia auditului de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU , condus de Raed Arafat. Vela a precizat ca evaluarea priveste partea tehnica, fonduri, licitatii desfasurate la IGSU.Insa noul ministru de…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu este impresionat de declarațiile lui Raed Arafat ca va pleca din țara daca va fi dat afara de la șefia Departamentului pentru Situații de Urgența. „Eu sunt liberal și respect opiniile tuturor referitoare la libera circulație”, a spus luni ministrul.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi, intrebat daca a luat vreo decizie in privinta lui Raed Arafat, ca probabil saptamana viitoare va avea concluzia auditului inceput la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) dupa aparitia filmului din Colectiv.