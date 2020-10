Marcel Vela: Cred că grija este cuvântul care definește cel mai bine prezentul

Marcel Vela: Cred că grija este cuvântul care definește cel mai bine prezentul Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat pe Facebook un mesaj in care afirma ca grija este cuvantul care definește cel mai bine prezentul, iar de la fiecare dintre noi la „impreuna” este doar un pas. ”Vorbim despre protejarea aproapelui nostru, despre protejarea a tot ceea ce iubim și prețuim”, a scris Vela. ”Dragi prieteni, cred ca grija este cuvantul care definește cel mai bine prezentul. Dar cum putem defini aceasta grija? Cand vorbim despre grija vorbim despre protejarea aproapelui nostru, despre protejarea a tot ceea ce iubim și prețuim. Acum, toți avem nevoie unul de altul, de aceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

