- "Este revoltator cum pentru unii se gasesc soluții pentru a le fi respectate drepturile, iar pentru alții, nu. Ceea ce am vazut cu toții ieri in cazul Sorinei Pintea este un odios dublu standard in respectarea drepturilor fundamentale ale omului! Imbrancirea și tararea in catușe pe scarile…

- "Nu pot, crede-ma! Nu sunt rațional acum, nu pot gandi! Mi-am vazut mama tarata in catușe, dupa aceea in masina unde au zabovit cateva minute, așa, ca umilința sa fie maxima, sa distrugi demnitatea unui om cum poți mai bine! Asta e Romania mea? Asta e o țara normala? O Romanie normala?'', este mesajul…

- Avocatii Sorinei Pintea au solicitat explicatii directorului Centrului de retinere si arestare preventiva a Politiei Capitalei, dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost dus la Policlinica MAI in catuse, marți seara.Avocatii Viorel Mocanu si Alina Cojocaru solicita un raspuns urgent la opt intrebari…

- Avocatii Sorinei Pintea solicita oficial explicatii directorului Centrului de retinere si arestare preventiva a Politiei Capitalei, dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este…

- Liderii PSD au suspendat-o, marți, din partid pe fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Ei au acceptat propunnerea presedintelui organizatiei din Maramures a PSD.Decizia de suspendare a Sorinei Pintea din Partidul Social Democrat a fost luata, marți, în sedinta informala a Comitetului…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, va afla saptamana aceasta daca va fi pusa in libertate. Zilele urmatoare, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti vor analiza contestatia fostului ministru impotriva…

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Oprisldquo; din Baia Mare, Maramures, a fost arestata preventiv de Tribunalul Bucuresti. Mandatul emis pe numele fostului ministru nu este definitiv, el putand fi contestat la Curtea de Apel Bucuresti.…

- ​​Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost arestata de Tribunalul București pentru 30 de zile, potrivit Mediafax. Decizia nu e definitiva. Pintea fusese reținuta de DNA în cursul dimineții de sâmbata, fiind acuzata de luare de mita. Potrivit unui comunicat al Direcției…