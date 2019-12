Gradul de indatorare: ce trebuie sa stii daca vrei sa iti iei un credit

Gradul de indatorare este unul dintre principalele aspecte la care banca si IFN-ul se uita in momentul in care doresti sa contractezi un imprumut. Daca in cazul altor cerinte, cum ar fi veniturile lunare sau cat de serios esti in a-ti plati ratele,... [citeste mai departe]