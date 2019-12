Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi, ca vor fi chemați la audieri in perioada urmatoare politiștii care au legaturi cu structurile infracționale, motiv pentru care in perioada urmatoare va avea loc „o curațenie” in cadrul MAI. Mai mult, Marcel Vela a punctat ca pana la sfarșitul lunii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi, ca vor fi chemați la audieri in perioada urmatoare politiștii care au legaturi cu structurile infracționale, motiv pentru care in perioada urmatoare va avea loc „o curațenie” in cadrul MAI. Mai mult, Marcel Vela a punctat ca pana la sfarșitul lunii…

- Ministrul de Interne a dat primul sau ordin controversat. Marcel Vela a decis bolcarea tuturor concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere și execuție vacante. Justificarea ar fi, susține Vela, teama ca posturile ar putea fi ocupate de pile și de oameni loiali PSD.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, blocarea posturilor in institutiile din subordine. "Concursurile si examenele sunt organizate mai mult pentru pile si relatii, nu stiu daca strict politice, dar in mare masura da", a spus Vela. Intrebat pana cand sunt blocate angajarile, Vela a spus:…

- Ministrul de Interne il va demite pe prefectul judetului Harghita, Andrei Jean-Adrian, dupa ce un urs a fost lovit sambata seara de o mașina la ieșirea din localitatea Praid și a stat mai bine de zece ore pe marginea drumului agonizand. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul…

- ​Ministrul de Interne, Marcel Vela, este ironic când vorbește despre prefectul și subprefectul de la Arad care au intrat în concediu medical înainte de alegeri. El a declarat ca va trimite medici la fața locului, comentând ca poate cei doi au primit medicamentație greșita. "Sa…

- Marcel Vela, propunerea PNL pentru Ministerul de Interne, a declarat, marți, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat de urgența.