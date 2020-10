E Ziua Internaționala a Animalelor (World Animal Day), iar Marcel Vela, liberalul aflat in fruntea Ministerului de Interne, a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj indelung așteptat de catre romanii care pun preț pe ocrotirea necuvantatoarelor. Mai ales ca in ultimii ani nu au fost puține cazurile de agresiune asupra animalelor ajunse in […]