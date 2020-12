Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Marcel Vela a anunțat, duminica dimineața, ca avocatul Dan Stan, vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș Severin(foto) și fost subsecretar de stat in MAI, a murit din cauza bolii provocate de noul coronavirus.”Avocatul Dan Stan, un profesionist desavarșit, liberal și prieten…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca Guvernul a aprobat infiintarea Politiei Animalelor, care va avea 488 de angajati si 88 de medici veterinari, dar si autoutilitare. De asemenea, va avea structuri in toate judetele. „Va dau o veste buna, in sensul in care…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timișoara, ca decizia ridicarii restricțiilor la pelerinajul de Sfanta Parascheva, de la Iași, a fost una "operativa", luata "pentru a salva o situație care putea degenera și putea deveni foarte grava". Activitatea Ministerului Afacerilor Interne…

