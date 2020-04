Declarațiile LIVE TEXT ale ministrului Marcel Vela: – Intram intr-o perioada foarte importanta pentru toata creștinatatea. Aceasta este perioada in care fiecare iși face planuri. Sunt conștient ca ma adresez unui popor majoritar creștin. – Au venit peste noi momente mai grele și mai tulburi decat de imaginam vreodata. Știm ca aceste vremuri au ajuns probleme majore pentru fiecare dintre noi. – Stand in casa, evitand pe cat posibil deplasarile vom reuși sa intram in normalitate. – Nu ne dorim sa ne confruntam cu o explozie a numarului de imbolnaviri. – Am semnat ordonanța militara numarul 8, care…