- Le-a starnit furia! Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, este pus la zid, din cauza unui proiect de modificare a legislației actuale.Polițiștii se revolta și il acuza pe ministrul de Interne ca... Citește AICI ce modificare legislativa dorește sa faca Marcel Vela - Cum le-a STARNIT…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a venit vineri cu precizari legate de relatia sa cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, el declarand ca in MAI "contradictiile duc la progres". Intrebat despre relatia pe care o are cu seful Departamentului pentru Situatii…

- La audierile de la de la comisiile parlamentare de specialitate, ministrul de Interne propus al Guvernului Orban 2, Marcel Vela, a declarat ca instituția pe care o conduce nu are destui angajați pentru paza școlilor. El a cerut ajutorul primarilor, pe care ii pune sa angajeze paznici și polițiști locali,…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu – ministrul propus al Finantelor (ora 12,00),…

- Echipa Ministerului Sanatatii condusa de ministrul Sanatatii, Victor Costache a participat la Comandamentul pentru situatii de urgenta convocat astazi de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Cu aceasta ocazie, ministrul Sanatatii a declarat ca se iau toate masurile necesare pentru a intari capacitatea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, susține ca in cadrul videoconferintei din ultima zi a anului 2019 nu a fost vorba de o cearta a sa cu ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, referitoare la interventia nereusita cu elicopterul SMURD in cazul fetitei in coma de la Govora,…

- Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca actualul guvern si-a asumat sa opreasca "dezastrul PSD" si sa repare cat mai multe "situatii generate iresponsabil de fosta guvernare"."Dincolo de faptul ca ne-am asumat aceasta guvernare, am avut curajul…