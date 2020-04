Marcel Vela a discutat despre nevoia de culoare verzi cu comisarul european pentru Afaceri Interne Ministrul de Interne a precizat ca este nevoie de coordonare in luarea deciziilor la nivelul Uniunii pentru prevenirea și raspandirea infecției cu COVID-19, apreciind discuțiile care au loc de doua ori pe saptamana pe acest subiect, la nivelul miniștrilor de interne și Comisiei Europene. "Demnitarul roman a facut o trecere in revista a masurilor luate la nivel național pentru gestionarea situației atat in interiorul țarii, cat și la frontierele externe, cu accent pe asigurarea fluidizarii traficului la frontiera, in special al transportului de marfuri și de persoane pe așa numitele “culoare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a suspendat zborurile catre și dinspre Italia și Spania, țari puternic afectate de epidemia de #coronavirus , Romania impune noi restricții. Astfel, zborurile din și catre Franța și Germania vor fi și ele suspendate. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca incepand de astazi, 25 martie…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au prezentat, marți seara, conținutul celei de-a treia ordonanțe militare care extinde restricțiile de circulație pe teritoriul Romaniei. Printre acestea: se interzic deplasarile de la domiciliu, cu o serie…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o convorbire telefonica cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, pe fondul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia. "Demnitarul roman a exprimat solidaritatea deplina cu Grecia in contextul situatiei…

- Cateva sute de sindicaliști din Poliție au ieșit la protest in fața sediului Ministerului de Interne. Ministrul de Interne, Marcel Vela, acuza ca aceștia fac jocuri politice și susține ca nu toți sindicaliștii din poliție sunt de acord cu ceea ce fac liderii sindicali. Vela le transmite ca in loc…

- Ministrul propus al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri, la bilantul Politiei Romane, ca in 2020 a fost alocat un buget mai mare decat anul trecut pentru MAI si IGPR. "A fost alocat ministerului si IGPR un buget mai mare fata de cel de anul trecut. Totodata, am redistribuit autospeciale…

- Ministrul justiției, Catalin Predoiu, considera ca Romania a luat masuri eficiente de combatere a corupției. Prezent la o reuniunea a Consiliului Justiție și Afaceri interne in fașa omologilor europeni, Predoiu a afirmat ca ar fi bine ca „toate țarile membre ale UE sa combata corupția așa cum o face…

- Fostul președinte al Romanei, Traian Basescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca Executivul Orban ar putea sa creasca etapizat pensiile romanilor in paralel cu o absorbție excepționala a fondurilor europene, intrucat in acest fel nu s-ar produce „un soc in nevoia de imprumuturi”.„Orice lege…

- Prim-ministrul Ludovic Orban se va afla, de marti pana joi, in vizita de lucru la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni si ai NATO, potrivit unui comunicat al Guvernului. Astfel, in prima zi a vizitei, premierul Ludovic Orban va avea o intrevedere bilaterala cu presedintele Consiliului…