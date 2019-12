Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat joi ca prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, care si-a dat demisia din functie, urma sa fie schimbat in sedinta de Guvern de vineri. "Prefectul de Caras-Severin era pe lista de a fi schimbat maine in sedinta de Guvern", a declarat Marcel Vela,…

- Ordinul semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, prin care l-a destituit pe comisarul șef Paul Tablan din funcția de inspector șef al IPJ Neamț este nelegal de 3 ori. Documentul respectiv a fost emis in ziua de 27 noiembrie, dar conform textului pe care-l conține este valabil de la data…

- Faptul ca raportul privind evenimentele din 10 august nu a fost desecretizat pana acum a fost un impediment major intr-o cercetare penala, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. "Daca domnul Fifor ar fi desecretizat acest raport, el ar fi fost trimis pana acum la DIICOT…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca la finalul procedurii pentru desecretizarea dosarului evenimentelor din 10 august, sa...

- Premierul Ludovic Orban a lansat, sambata, la sediul MAI, o solicitare catre managerii de spitale sa transmita cereri de urna mobila pentru ca tuturor cetatenilor spitalizati sa li se permita dreptul de vot. „Atrag atentia tuturor managerilor de spitale sa aiba grija ca tuturor cetatenilor romani care…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in aceasta seara, o sedinta de urgenta de guvern. El a chemat conducerile MAE, MAI, STS si AEP, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale de duminica. Seful executivului vrea sa se asigure ca procesul electoral se va desfasura atat in tara, cat si in strainatate…