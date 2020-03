Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat miercuri ca Romania va oferi Greciei 25 de tone de ajutoare, in valoare de peste un milion de lei, in contextul unui eventual val de refugiati. Potrivit ministrului de Interne, Guvernul a decis sa ofere, din stocurile Rezervelor Nationale de Stat, 100 de corturi, cate 400 de paturi, saci de dormit, paturi, perne, 800 de cearceafuri si cizme. Transportul acestor ajutoare va fi facut in proportie de 75% cu ajutorul Uniunii Europene, prin Mecanismul european de protectie civila, si 25% va fi suportat de Guvern. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru…