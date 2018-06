In urma cu cateva zile va prezentam imaginile in care se vedea clar apropierea dintre Catalin Cazacu și Maria Constantin, intr-un club de fițe din Capitala. (DETALII AICI). CANCAN.RO, SITEUL, NR.1 DIN ROMANIA, a obținut acum prima reacție a lui Marcel Toader, dupa ce și-a vazut fosta soție in brațele celebrului concurent de la Exatlon.(Console si […] The post Marcel Toader șocheaza: ”Maria este o femeie care…” appeared first on Cancan.ro .