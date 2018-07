Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal in urma caruia trei victime au ajuns la spital a izbucnit in aceasta dimineata de 5 iulie in centrul municipiului Ramnicu Valcea. Dupa ce s-au luat la bataie cu clientul unui local, doi barbati i-au injunghiat si pe agentii de interventie chemati la fata locului de o angajata prin butonul…

- In Cuba a fost decretat doliu national in memoria victimelor accidentului aviatic de ieri, transmite AFP. Aparatul, un Boeing 737 – 200 produs in 1979, s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul avionului, operat de o companie aeriana cubaneza, se aflau 110 persoane;…

- Un barbat de 61 de ani din localitatea ieseana Vladeni a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat in propria locuinta cu o substanta ce pare a fi acid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cinci persoane au ajuns in stare grava la spital in urma unui accident care a avut loc azi-noaptea in Chisinau. Un sofer de 21 de ani, care circula cu viteza excesiva, a lovit puternic trei masini de taxi, care in urma impactului au fost facute zob.

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca doua persoane sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie. Toate cele douasprezece…

- Doua autobuze au fost implicate intr-un accident rutier in municipiul Satu Mare, joi dimineata, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) arata ca au fost ranite opt persoane, dintre care doua sunt in stare grava. Autoritatile au activat Planul rosu…

- Cunoscutul artist internațional trece prin momente teribile. Presa de peste hotare a titrat ca Joe Lynn Turner, fostul membru al trupelor Deep Purple si Rainbow, a suferit un atac de cord. Aflat pe patul de spital, reprezentanții sai au decis sa-i anuleze concertul care urma sa inceapa saptamana viitoare.…

- Accident grav de circulatie in aceasta dimineata pe drumul ce duce spre Arad. O soferita nu a pastrat distanta regulamentara, a intrat in masina din fata dupa care s-a rasturnat si a ajuns pe contrasens. Ghinionul a facut ca in acel moment din sens opus sa vina un autocamion, care a intrat in plin in…