Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, suspectul in cazul mortii fetitei de 12 ani a fost prins in Olanda, intr-o actiune comuna a Politiei Romane si cea din Olanda. Pe 3 iunie, politistii Sectiei 16 au fost sesizati de proprietarul unui apartament din Capitala cu privire la faptul ca a gasit in lada canapelei un sac din plastic,…

- Marcel Ilie Serbuc, de 38 de ani, din județul Suceava, suspectul in cazul mortii fetitei de 12 ani a fost prins in Olanda. Barbatul a fost capturat intr-o actiune comuna a Politiei Romane si cea din Olanda. Ilie Marcel Serbuc fusese dat in urmarire nationala si internationala, iar ultima data ar fi…

- Apar informații cu impact emotional puternic despre momentele dinaintea morții fetiței de 12 ani, ucisa și ascunsa in lada unei canapele dintr-un apartament bucureștean. Descoperirea cadavrului aflat in putrefacție a fost facuta, sambata, dupa ce proprietarul apartamentului in care se afla corpul neinsuflețit…

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- O fetița care a fost rapita in 2017, cand avea 9 ani, a fost gasita in Carolina de Nord. Kayla Unbehaun, care a fost vazuta ultima data pe 4 iulie 2017, fusese rapita de mama ei, insa femeia nu avea drept de custodie.

- Raul, un baietel roman in varsta de 9 ani a fost torturat si ucis, iar trupul lui - pus intr-o geanta plina cu pietre - a fost gasit dupa trei luni intr-un lac din Belgia. Principalul suspect este tatal vitreg al copilului, care a fost arestat in Olanda, la fel ca mama baietelului, care ar fi fost complice,…

- „Anastasia era o fetița foarte ascultatoare, invața bine, vesela, buna, responsabila copiii mei erau foarte buni prieteni cu ea și cu parinții suntem apropiați”. Astfel este descrisa fetița de 12 ani, ucisa pe trecerea de pietoni, la Ciocana. Apropiații abia de gasesc cuvinte pentru a vorbi despre tragedie.…