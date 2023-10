Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ilie Serbuc, acuzat ca a ucis-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale, cadavrul copilei fiind gasit in lada canapelei intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, a fost trimis in judecata, acuzatiile fiind de omor calificat si talharie. Conform avocatului Adrian Cuculis, Marcel Serbuc a fost…

- "Marcel Sebuc a recunoscut crima. A detaliat ca fata (Ana Maria) l-a lovit, iar el a ripostat, a lovit-o peste fața, care s-a dezechilibrat și s-a lovit de cada", a transmis avocatul Adrian Cuculis.Potrivit acestuia, "din lovitura suferita aceasta a inceput sa sangereze pe gura, iar el s-a “speriat”…

- Marcel Șerbuc, barbatul care a ucis-o pe fetița de 11 ani și a ascuns cadavrul in canapea, apoi a fugit din țara, a recunoscut crima și a povestit ziua fatidica. Avocatul Adrian Cuculis este de parere ca Șerbuc minte și incearca sa scape cu pedeapsa redusa, de lovituri cauzatoare de moarte.Marcel…