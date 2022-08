Stiri pe aceeasi tema

- Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a lamurit faza celui de-al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs in meciul FCU Craiova - CSU Craiova, scor 1-2. In prelungirile primei reprize, arbitrul a acordat lovitura de la 11 metri pentru echipa lui Balint. Hanca a executat o lovitura…

- Antrenorul echipei FCU Craiova 1948, Marius Croitoru, este de parere ca jucatorii sai au dominat meciul cu CS Universitatea Craiova, iar infrangerea nu reflecta realitatea din teren. ”La cald, prima impresie e ca a fost un meci frumos, un spectacol in tribune și pe teren. Cred ca rezultatul e nemeritat,…

- FCU Craiova 1948 a pierdut derby-ul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Patronul echipei FCU Craiova 1948 formației gazda, Adrian Mititelu, a pus infrangerea gruparii sale pe seama norocului pe care l-au avut adversarii. „Am jucat cu o echipa foarte puternica.…

- Trei lovituri de la 11 metri și multa tensiune am avut in derbiul Baniei! Universitatea Craiova a caștigat, duminica seara, duelul cu cealalta formație din oraș, FCU, scor 2-1, dupa un meci cu foarte multe evenimente, atat pe teren, cat și in tribune. Aceasta este a treia victorie Științei in meciurile…

- FCU Craiova - CS Universitatea Craiova. Adrian Mititelu jr, fiul patronului celor de la FCU Craiova, a reacționat dur la GSP Live dupa ce arbitrul Istvan Kovacs a dictat doua penalty-uri in favoarea trupei lui Laszlo Balint. Dupa ce in minutul 41 Kovacs a dictat primul penalty impotriva lui FCU la…

- Duminica, 7 august, de la ora 21:30, in etapa a patra a Superligii, U Craiova 1948 va primi vizita rivalei CS Universitatea Craiova. Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Marius Croitoru, spune ca jucatorii sai sunt avantajați pentru ca adversarii de duminica au evoluat și in Conference League, aceștia…

- Mirko Pigliacelli (29 de ani) a disputat ultimul sau meci la CS Universitatea Craiova, scor 2-2, cu Sepsi Sf. Gheorghe, vineri seara, in prima etapa a Superligii. Pigliacelli, ca un veritabil portar de handbal, a scos cu piciorul mingea trimisa de Ispas, astfel ca a salvat Universitatea de la un nou…

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…