- Fostul presedinte al CS Dinamo Marcel Popescu a decedat la varsta de 72 de ani, a anuntat pe Facebook ofiterul de presa al FC Dinamo, Ionel Culina, anunța news.ro. "La finalul anului 1999, Marcel Popescu lasa liber postul de ofiter de presa al fotbalului dinamovist pentru a prelua functia…

- Chestorul Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, s-a stins din viața azi, la 72 de ani. Spre sfarșitul anului 1999, Marcel Popescu „promova” de la rangul ofițer de presa la președintele Clubului Sportiv Dinamo, funcție pe care a ocupat-o pana in 2009, cand s-a pensionat Mesajul postat pe Facebook…

- Constructorul auto german BMW a anuntat ca a vandut vehiculul electric cu numarul un milion si intentioneaza ca pana in 2025 sa ajunga la un total de doua milioane de astfel de unitati vandute, informeaza Reuters. Aproximativ 70% dintre vehiculele electrice vandute de BMW pana acum sunt modele hibride,…

- In perioada 3-17 decembrie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager. In prezent, functia este ocupata de Laurentiu Ivanovici, care are mandat interimar din luna mai a anului 2020. Termenul limita de inscriere a candidatilor este 3 decembrie,…

- Atacantul slovac Tomas Vestenicky (25 de ani) a semnat, marti, un contract cu Dinamo valabil pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pe pagina de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Vestenicky…

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman de la PNL. Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) are o noua conducere. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de astazi, numirea unui nou director general, in persoana lui George Dumitru Dorobanțu. El il inlocuiește pe Cosmin Peșteșan. George Dorobantu a fost in trecut CEO al MHS Group si Automobile…

- Europarlamentarul Corina Cretu a comunicat ca, in foarte scurt timp, vom avea prima femeie pe bani romanesti. „Am aflat cu bucurie faptul ca in aceasta toamna Banca Naționala a Romaniei va lansa prima bancnota cu portretul unei femei reprezentative pentru istoria țarii”, a scris politicianul pe pagina…