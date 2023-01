Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Marcel Pavel, prima și cea mai mare investiție a sa este familia. Cunoscut mai degraba ca solist, muzicianul nu ascunde faptul ca a scos din conturi sume mari pentru propria mama dar și pentru frații sai. In varsta de 63 de ani, artistul care la randul sau are o familie frumoasa (doi baieți ce-i…

- Ea este frumoasa pe care Pique a inlocuit-o pe Shakira! Fotbalistul spaniol a ales sa publice prima poza cu iubita sa, in calitate de cuplu. Cei doi și-au facut un selfie, prima poza in calitate de cuplu. Prin acest gest, Gerard Pique i-a dat un raspuns grav fostei sale soții, celebra Shalika, dupa…

- Marcel Pavel considera ca familia este cea mai importanta pentru el, iar de cand a inceput sa caștige bani, el i-a ajutat financiar pe cei dragi. Artistul ii trimitea mamei sale 1000 de euro lunar. Marcel Pavel a fost invitat la „Fresh by UNICA”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia…

- Excentrica Paris Hilton a devenit mamica. Moștenitoarea celebrului lanț hotelier și Carter Reum, cel ce i-a devenit recent soț, sunt parinți ai unui baiețel adus pe lume cu ajutorul unei mame surogat. In utimii trei ani, vedeta petrecerilor cu ștaif de altadata și-a dorit sa ramana insarcinata. A incercat…

- Genialul actor Mitica Popescu a murit, lasand romanilor o sute de roluri memorabile, in filme, pe scena teatrului, scenete de radio și televiziune, dar și sute de emisiuni la televiziunea publica sub titulatura ”D’ ale lui Mitica”. Artist cu o cariera ce s-a intins pe șase decenii, și Mitica Popescu…

- Dupa tot ce a facut, Leonard Doroftei continua sa munceasca pentru visele sale și la 52 de ani. Daca in ultimii ani a fost salariat, antrenor in sali mici, in Canada, campionul nostru mondial va avea, in sfarșit, propria sala sa box. Una pe masura renumelui sau. ”Moșu”, așa cum ii spun prietenii, romanul…

- Unul dintre cele mai spectaculoase targuri de Craciun din Europa s-a deschis printr-un spectacol costisitor si prin aprinderea a 1 milion de becuri.Targul de Craciun din Craiova a fost inaugurat vineri, 11 noiembrie. Cu 44 de zile inainte de Craciun, in oras s-au aprins un milion de becuri.Pe langa…