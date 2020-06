Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a aflat miercuri seara, 17 iunie, ca este infectat cu noul coronavirus, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Din pacate, artistul a fost luat cu izoleta și dus de urgența la spital.Cu doar doua zile inainte de a afla ca are COVID-19, interpretul a participat la filmarile de la Te cunosc…

- Autoritațile au anunțat astazi decesul unui barbat in varsta de 77 de ani din județul Cluj. Acesta era infectat cu noul coronavirus. Primele semne ale infectarii au aparut in jurul datei de 20 aprilie, cand barbatul a prezentat ”durere toracica, tuse, subfebrilitate”, transmit autoritațile. Acestuia…

- Barbatul a disparut in jurul orei 14,00 din Spitalul de Boli Infecțioase. Din primele informatii, el este alcoolic si a mai fugit si vineri seara, cand a fost prins de politisti pe bulevardul Independentei. Pacientul a iesit de curand de la Terapie Intensiva. Politistii il cauta si in zona…

- Emirates Airlines este prima companie aeriana din lume care va testa pasagerii de coronavirus, inainte de imbarcare, cu ajutorul testelor de sange rapide.Testul de sange este gata in numai 10 minute iar in urma testarii, pasagerii vor primi un certificat pe care il pot folosi la intrarea in…

- Șefa Secției de Terapie Intensiva de la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Capitala a caștigat lupta impotriva Covid-19. Dr. Alida Moise s-a vindecat in mod miraculos și in aceste momente se afla acasa, in stare buna.

- Fostul ofiter de politie care a transformat spitalul ministerului de Interne in cel mai mare focar din Bucuresti, Nelu Lupu, s-a vindecat si a vorbit in exclusivitate pentru Observator despre situatia pe care a creat-o. Si sotia sa a avut un mesaj. Femeia a cerut oamenilor sa demonstreze empatie.

- Cercetatorii lucreaza la elaborarea unor teste care ar arata nu doar cine are boala in prezent, dar și cine a avut-o in trecut și s-ar putea reintoarce in societate.In lupta impotriva pandemiei, informația este un aliat important. In prima faza, este cruciala testarea celor care manifesta simptome severe,…